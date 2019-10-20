苗栗縣政府打造青年創業友善環境，協助激發才能專業外，更擴展行銷平台與品牌知名度。畢業後便自行創業的「8年級」生邱映樺，成立「來本冊子Re：mainer」工作室，藉縣府勞青處舉辦百工職人計畫，學習更多手藝完成客人需求，將手藝行銷到大陸、新加坡、日本、馬來西亞等地，傳遞手工書心意。
邱映樺在學生時期透過網路接單，為網友客製化手工書，但因學業壓力中斷，但仍有不少人私訊詢問，直到接到一筆訂單，訂購者希望客製充滿花的手工書素描本，送給在日本抗癌住院的妹妹，以鼓勵堅持並陪伴住院時光，讓邱映樺深受感動，決定全心投入，畢業後以手工書「來本冊子Re：mainer」創業。
邱映樺一針一線手工織書，讓書本可以完整攤平，封面更可選用紙質、皮革、木頭等材質，為每個人製作獨一無二的「冊子」，手帳、行事曆、作品集、菜單等自用、送禮，各式用途都有人訂做且廣受歡迎。今年邱映樺更參與勞青處開辦的百工職人創客工作坊計畫，習得絹印、藍染技巧，讓她用於手工書製作，設計不同風格。
創業至今，最讓邱映樺印象最深刻的是，曾為1位學生趕製畢業專題的作品，經討論在非常短的時間內完成7本小書、1本大資料夾，且形式與設計風格都如實呈現學生心中想要的樣子，得到學生的感激，更讓邱映樺獲無限成就感，盼未來推廣手工書，實現想法並傳遞心意與溫暖。
(中時 )
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