Angelababy過瘦，網驚呼禮服都快往下滑了。（圖／翻攝自楊穎工作室微博）

大陸女星Angelababy（楊穎）外型甜美、人氣火紅，出道以來一直維持纖細身材，最近她以穿著藍色漸層禮服錄影節目，宛如出水美人魚，被大家狂讚超美，但似乎又瘦了的關係，禮服穿在身上稍顯太大，讓網友看了不禁驚呼「衣服快要掉下來了！」

Angelababy日前和關曉彤、歐陽娜娜一起主持浙江衛視秋季盛典，身穿一襲水藍色抹胸禮服，胸前平口設計，讓她微微秀出事業線，小露性感，整個人仙氣十足，被誇猶如化身人魚，美呆了！不過，不少人也發現Baby似乎瘦到有點撐不住該件禮服，認為禮服有一直往下滑的感覺，忍不住為她捏把冷汗。

Angelababy口誤叫錯嘉賓名字，PO文道歉。（圖／翻攝自Angelababy微博）

另外，Angelababy當天還出現一些小失誤，不但在開場時念錯贊助商的名字，介紹表演嘉賓「侯明昊」時，也不小心說成「黃明昊」，引起不少網友反彈，但事後Baby即在微博發文道歉：「明昊，對不起。召喚來了另一個明昊」，並附上三人合照，而當事人侯明昊則大方回應：「double明昊，總之都是hmh，baby姐早點休息哈！」

(中時電子報)