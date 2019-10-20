韓國瑜20日晚間台南最後一站，到花園夜市，當地警力、媒體以及支持者簇擁，行進速度非常慢，現場民眾熱情，高喊韓國瑜凍蒜！

韓國瑜國政顧問團強打觀光立國，韓國瑜此行除了要分享當地美食外，也將要推展夜市觀光。

投票》韓國瑜造勢被蛋襲 你認為是否要追究責任？

(中時電子報)

#2020大選 #總統 #韓國瑜 #台南花園夜市