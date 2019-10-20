田韻馨競選文宣當中，有許多國民黨輔選幹部，幹部之一的江鴻對此表示，非常生氣，自己明明什麼都不知道，也沒被詢問過，怎麼可以亂掛名。（國民黨花蓮黨部提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮縣議員第8區補選即將於26日開投，候選人田韻馨競選文宣卻被爆，在未經同意下，恣意將多民國民黨內輔選幹部名字列入其中，令不少幹部質疑「出奧步」，自己根本不知情也沒被詢問過。國民黨秀林黨部幹部也紛紛連署，要求田韻馨瑜2日內登報道歉，否則將提出偽造文書告訴。

第8區縣議員投票即將於本週六展開，選舉在即，國民黨候選人胡孝民勤跑基層拜票，走下村裡傾聽民眾需求，以誠懇態度貼近修改政見以符民心，但對手陣營卻在未經許可下，將國民黨自家多名輔選幹部名字列上競選文宣中。

「我明明沒有支持啊！怎麼可以把我寫進去！」國民黨秀林黨部主任朱雲潔表示，這兩日不斷有幹部拿著文宣前來找他，對於敵方陣營這番舉動十分不解，同時要求黨部對外澄清，不要讓外界誤會，也憤怒對手這番奧步，深怕對選情造成不可挽回的影響。

朱雲潔說，對手這般「強破中獎」的招數，令黨內十分困擾，強調選舉是君子之爭，不應用這樣的套路來混淆視聽、左右選情，目前秀林黨部幹部已有多人連署，要求田韻馨交代清楚，在2日內發出聲明、登報道歉，反則將提出偽造文書與違反個資法等告訴；面對眾多質疑聲浪，田韻馨陣營目前並無回應。

朱雲潔提到，縣議員補選無疑是明年總統與立委大選的前哨戰，胡孝民平日深耕地方，勤奮做事，希望眼睛雪亮的選民們，能看清誰才是最佳人選，也希望當選者是在良性競爭下誕生，這才是地方之福。

(中時 )