(18:55更新比賽最後戰況)世界羽聯BWF超級750級、總獎金77.5萬美元的丹麥羽球公開賽，今天進入到最後決賽日，由女單揭開序幕，世界球后戴資穎對上日本好手奧原希望，第1局小戴相當快進入狀況，第2菊則是後來居上，最終21比17、21比14拿下個人今年第3冠，不但順利衛冕丹麥賽，也繼續保住世界第一。

比賽一開打小戴就展現穩定性，加上幾次回球的方向都騙到奧原希望，一度取得10比5領先，不過中段小戴出現失誤，奧原拉出5比0攻勢而追平分數，隨後小戴搶回分數，以11比10領先進入技術暫停休息。

回到場上後雙方分數上互相拉鋸，不過戴資穎在13比13平手後連搶4分再要回領先，隨後在握有3個局末點的優勢下，先把第1局收入手中。

第2局奧原希望展開反擊，前段多數時間取得領先，不過差距並不大，戴資穎也努力緊咬，並伺機再反擊，終於在中段藉著奧原較多失誤而超前，其中一分兩位好手展現頑強的拼鬥精神及出色防守技巧，來回打了40拍，最後小戴拿下這分，接著再靠一記爬過網的幸運球，小戴也靠著中後段接連打出致勝好球，以8比0高潮奠定勝基，第1個賽末點就鎖定勝利。

這是戴資穎今年第5度晉級到最後決賽，前4站她兩度帶走冠軍，其中一次決賽的手下敗將就是今天對手奧原希望，而小戴也必須在今天獲勝，才能繼續保持世界第一，不然就換奧原登上世界球后寶座。

(中時電子報)