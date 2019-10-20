國民黨總統參選人韓國瑜20日在台南市南區黃金海岸淨灘接受聯訪時，被問到到在台殺害女友的香港嫌犯陳同佳有意來台自首，卻遭陸委會拒絕一事時，表情嚴肅痛批蔡政府口口聲聲說最能維護台灣主權，在關鍵時刻竟將司法權斬斷，完全只是在利用香港反送中事件增加總統大選與立委大選的選票。

韓國瑜說，蔡政府口口聲聲說她最能保護中華民國的主權，最能顧到台灣的主權，是最勇敢的保護者，但司法管轄權也是主權的一部份，今天一個外地人、外國人來台灣殺人了、放火了，製造重大的刑案跑掉了，沒有引渡條例，然後這個凶手自己要回台灣來投案，我們把他拒絕了，這不是在開玩笑嗎？

韓國瑜強調，口口聲聲說最愛台灣主權，卻在關鍵時刻自己將司法權斬斷，自己把它拒絕，這個叫維護台灣的主權嗎？從這件事情我們看得非常清楚，民進黨完全在利用香港反送中事件，來增加自己總統大選與立委大選的選票，如此而已。何來護台灣主權之有？根本是嚴重傷害台灣主權，此例一開後果將不堪設想。

(中時 )