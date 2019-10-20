韓國瑜到台南知名的「總統廟」大天后宮，巧合的是，媽祖送給他的金蟠桃，剛好是11號。（翻攝中天新聞）

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅前進台南，造訪被稱為「總統廟」的大天后宮，巧合的是，此次媽祖說要送給韓國瑜的金蟠桃，剛好是11號，此好兆頭似乎也預言2020總統大選選情。

據中天新聞報導，大天后宮特別送韓國瑜的見面禮，是一顆金蟠桃。廟方人員表示，特別選的是第11號的蟠桃，恭祝韓市長明年1月11日高票當選。廟方準備了52顆金蟠桃，但巧的是，送給韓國瑜的是11號，也象徵著明年1月11日會有好兆頭。

其實並不是每位候選人都能有此殊榮，因還要特地擲杯請示媽祖，廟方人員說，擲杯以後，媽祖說要送給韓國瑜，而且很奇怪，特別選上11號，由於金蟠桃都有編號，11號則送給他，剛好他們就想說，明年的1月11日，會讓韓國瑜心想事成、萬事如意。

台南大天后宮也被稱為「總統廟」，過去前總統陳水扁、馬英九都各造訪過7次，蔡英文總統也來過2次。

中天新聞

(中時電子報)