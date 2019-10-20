范冰冰私下和餐廳工作人員合照曝光。（圖／翻攝自孫兆國微博）

女星范冰冰去年捲入逃稅風波，今年6月她和男友李晨宣布結束4年感情，各自恢復單身後，兩人的感情狀況依舊是外界矚目焦點，最近網上傳出范冰冰私下光臨某餐廳後和工作人員的合照，可見她左手食指、右手無名指都戴了戒指，引來網友猛猜是否有新歡。

范冰冰前年9月生日接受李晨求婚，外界推測兩人應在去年成婚，未料卻殺出被舉報陰陽合約風波，導致范冰冰因接受約談神隱多月，不僅事業受到影響，還導致她與李晨的婚事告吹，兩人一度傳出假分手，但已被當事人否認。

據《新浪娛樂》報導，餐飲管理有限公司總經理孫兆國最近曬出與范冰冰合照，寫下：「如果不是面對面，還真不知道這麼瘦的范冰冰如此愛美食，而且胃口超級好，很真實也很親切，與傳說中的完全不是一回事，她是個非常善良的人！我們約了經常品嚐美食」，照片中可見范冰冰穿著亮片洋裝、戴著貝蕾帽，無名指戴了戒指，被猜是否有新男友？網友說：「戴戒指就戀愛了？」、「她也真不容易」、「有沒有都祝福」、「冰冰好美啊~~」。

(中時電子報)