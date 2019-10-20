亞錦賽中華隊成功獲得明年東京奧運資格賽門票之後，將有張進德、林鋅杰與劉致榮3名球員加入12強賽中華隊陣容，形成自己再幫中華隊爭取直接打進東京奧運資格的趣事。

在亞錦賽即結束之際，傳出下個月爭取東京奧資格的12強賽中華隊陣容有所調整，旅美捕手張進德收到通知，遞補原本林祐樂的名額，這讓張進德很開心，自己有了機會效力中華隊。

由於先前公布12強賽中華隊正選名單並沒有張進德，張進德有些失望，他說，其實原本很想打12強賽，當初徵詢時也表達意願，可惜沒入選，不過，後來聯絡他會觀察亞錦賽的表現，他明天會向中華隊報到。

中華隊投手劉致榮明天也向12強中華隊報到，劉致榮表示，滿開心被洪一中總教練肯定，比賽馬上接近，所以準備要更充足，畢竟是最高層級比賽，張力更大，一定要做好心理準備面對12強賽，他希望未來可以成為正選國手。

中華隊另一位投手林鋅杰也入選12強國手，能夠繼續為國爭光，他說，內心很興奮，他自己也很想打12強賽，他知道自己在亞錦賽的狀況還不錯，但沒有想過會加入12強中華隊，如有正選機會，一定會把自己的本分做好。

(中時電子報)