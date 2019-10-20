胡瓜本周主持《綜藝大集合》，前進雲林四湖，胡瓜開場帶來反向運動新資訊，宣導大家平時也可以反向多走動，緊接馬上玩新遊戲「反向運動」，胡瓜親自示範女生版本，先在地上匍匐前進，再轉身背靠地，靠著手肘與肩膀在地上滑行前進，一番好身手讓現場鄉親驚嘆不已。

阿翔大讚：「瓜哥這年紀還能這樣爬，真是太厲害了。」胡瓜謙虛表示：「為了繼續服務鄉親，自己的體能保持也是非常重要的。」現場婆婆媽媽還為胡瓜尖叫，眼冒愛心，幾乎要衝上去熊抱，還用台語直誇他體力驚人，「怎麼這麼勇！」可愛反應讓大家笑彎腰。

胡瓜努力玩遊戲。（民視提供）

接著輪到男子版登場，江振愷與郭忠祐兩人「強強對決」，只見兩人在地上迅速滑行，就像百米比賽現場般衝刺，最後兩人幾乎同時達陣，也讓周圍藝人看得熱血沸騰，胡瓜直呼：「兩個高手過招太過癮了，只能靠回放才能判斷誰贏誰負。」兩人認真競賽讓全場氣氛high到最高點。

(中時 )