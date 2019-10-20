南韓新人女團DreamNote由YOUI、BoNi、Lara、MISO、Sumin、Eunjo平均年齡18歲的6位成員組成，亮麗的外型和實力自出道以來就備受矚目。她們首度來台，今（20日）下午在西門町舉行見面會，帶來〈Hakuna Matata〉、〈Like You〉、〈My Hobby is You〉、〈DREAM NOTE〉等4首主打歌曲，台上動感唱跳的可愛模樣，吸引現場近500名歌迷，把周邊道路擠得水洩不通。

問起最想合作的藝人，Eunjo秒答想和Hebe合作，因為電影《我的少女時代》的經典片尾曲〈小幸運〉一聽就愛上，而Lara則說小時候看完周杰倫《不能說的秘密》覺得深受感動，希望有朝一日可以與周董合唱電影主題曲。今天見面會演出時播錯伴奏，不過DreamNote臨危不亂順利完成，被問起當下心情，YOUI說：「雖然音樂放錯，但是身體反而自動反應、舞蹈了起來」下一秒想想不對才停下，反應相當靦腆害羞。

南韓女團DreamNote來台舉辦見面會。（盧禕祺攝）

出道不到一年的DreamNote透露，一直以來在IG都收到很多台灣粉絲的應援，這次能親自走訪台灣與海外粉絲見面，大讚很幸福。這次為期一週的宣傳活動，即使他們通告滿檔，仍抵擋不了她們當起觀光客的欲望，趁閒暇時間走訪西門紅樓、大型量販店、饒河夜市等地，大嗑大腸麵線、牛肉麵、黑糖珍珠鮮奶美食，也順手購入鳳梨酥、牛軋糖餅乾等伴手禮，還許下心願希望未來可以私下來台自助旅行，好好體驗慢活的台灣生活。

(中時 )