現場有數百位民眾前來。(莊曜聰攝)

介紹完參選人後，現場變成柯文哲的簽書會。(莊曜聰攝)

台灣民眾黨公布第二波7位立委參選人名單後，黨主席、台北市長柯文哲轉往台南，先是在市區參加簽書會，再轉往新營替台南市唯一提名的立委參選人顏耀星站台，柯文哲表示，他聽說南市第一選區的狀況是「藍的不想投藍、綠的不想投綠」，經過深談評估，顏耀星資歷完整、沒有爭議，是很適合的人選，呼籲選民支持；而媒體問到是否會有第三波立委名單，柯文哲回應，正在努力尋找中，但還是要有一定水準才能入選，並不容易。

柯文哲下午到新營王公廟力挺顏耀星，他說之前曾聽到地方人士說台南市第一選區立委選情是「藍的不想投藍、綠的不想投綠」，這場「草包對蔡包的戰爭」，讓民眾看了三條線，現在選民不用煩惱這個問題，就把選票投給台灣民眾黨就對了。

柯文哲也不忘講到自己在台北市長任內還債的成績，他說政治不難，就是做對的事情、不對的事情不做、認真做事情，他也指蔡政府在這3點上剛剛好都跟他相反。

顏耀星曾任國大代表、國民黨台南縣黨部副主委，之後他轉而支持民進黨提名的縣長蘇煥智，後來也進入蘇縣府團隊擔任台南縣工業策進會總幹事，淡出政壇已經有一段時間，但被認為在地方上仍有一定實力，顏耀星表示自己看不過藍綠總是在爭取自己的利益，因此決定參與這次立委選舉。

(中時 )