蔡英文總統與雲林立委劉建國斗南聯合競選總部下午成立，行政院副院長陳其邁指劉告訴他，目前和對手戰成五五波，令他很擔心，細數劉為雲林爭取斗南火車站跨站工程、首座國家級高齡醫療中心等付出，呼籲以選票讓劉繼續留在國會，並支持蔡英文連任顧台灣。
劉建國與蔡英文斗南聯合競選總部主委由在地醫師劉俊良擔任，後援會會長許修振為菲律賓台商，勞動部長許銘春表示，劉建國在基本薪資調整、職訓、勞安等，都十分用力為勞工力爭。
立委李俊俋與李麗芬表示，劉建國的專業與認真連公民團體都認可，連續16會期被公督盟評鑑為最優秀的立委。李更強調，雲林是整個選戰的馬其頓防線，台灣要贏，雲林要先贏，才能一路揮軍北上，所以雲林山線劉建國、海線蘇治芬2席立委都要贏。
陳其邁說劉為雲林爭取斗南火車站跨站工程與聯外道路、第1座座國家級高齡醫療中心、國道3號古坑全套系統交流道等好多建設，他原本以為選情應該很穩定，不料劉告訴他目前和對手呈現五五波拉鋸，令他捏冷汗，籲請在場支持者每人至少替劉和蔡英文拉10票以上，為雲林留住好立委，支持小英連任顧台灣。
(中時 )
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