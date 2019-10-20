英國泰晤士報高等教育日前公布「2020世界大學電腦科學領域排名」，全球入選734所大學，台灣入榜20所，僅台大進入百大，名列67名；亞洲大學全球排行562；全台名列第10、在私校則為第1名。亞大校長蔡進發20日指出，今年是亞洲大學AI元年。

蔡進發表示，此次評比，亞大在電腦科學領域的教學及研究等項目，各達到45％以上成長率。亞大為強化電腦科學研究的能量，陸續成立AI人工智慧學院、大數據、金融科技與區塊鏈及3D列印等學術研究中心，亞大並與中國醫藥大學合作，與歐美國際名校接軌，全面提升國際學術品質。

「世界學科排名能凸顯學校特色，有助國際學術交流合作」蔡進發說，亞大創校19年，是全台非醫學類進步最多、最快大學。現已設立AI圖書館，建置AI練功坊、AI體驗坊，並與台灣AI學校、台灣微軟合作，培育AI人工智慧應用人才。

蔡進發表示，亞大獲科技部「國際產學聯盟」政策支持，成立「人工智慧暨區塊鍊國際產學聯盟」，成為全台唯一將人工智慧與區塊鍊技術，布局在「新健康」、「新零售」、「新金融」三大未來趨勢的聯合大學系統。

(中時 )