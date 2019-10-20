Lamigo桃猿奪得中職2019年總冠軍，除了是隊史第7冠、近6年第5冠之外，也達成隊史首次三連霸，20日在桃園市區進行封王遊行，全體教練、球員以及領隊劉玠廷沿途接受民眾歡呼，享受轉賣給樂天前最後一次遊行。

2004年劉家接手第一金剛，並將球隊改名為La New熊，同時找來洪一中擔任總教練，16年間帶領球隊拿下7座冠軍，期間還經歷過2011年主場北遷桃園，改名為Lamigo桃猿，自此與桃園市府、桃園市民牽起深厚感情。

洪一中受訪時表示，「16年是不短的時間，感謝Lamigo企業的用心經營，轉賣後雖不知心球隊會有什麼做法，不過希望連霸能延續下去，達成三連霸、四連霸、五連霸。」

中職Lamigo桃猿隊20日在桃園市區進行3連霸封王遊行。（中央社）

對此付出許多心血經營桃猿球團的領隊劉玠廷也回憶，過去2011年剛遷主場到桃園時，觀眾人數並不多，不過在市政府及球團的努力經營下，現在桃猿是人氣、實力兼具的球隊，「以前一個人可以坐3個位置，但現在已經完全不同。」

在轉賣前終於達成三連霸王朝，劉玠廷也備感欣慰，「終於達成三連霸，雖然賽前很多人不看好我們，不過大家企圖心很強，終於有個圓滿結局。」雖然是在客場封王，留下一點遺憾，不過劉玠廷還是非常滿意。

(中時電子報)