庶民起義活動20日晚間在高雄市岡山區舉行，吸引許多民眾參加。（林瑞益攝）

庶民起義岡山晚會20日在河華路登場，吸引許多民眾到場參加。前台北縣長周錫瑋致詞時說，請大家共同支持韓國瑜，高雄要投出全國最高票，並讓立法院過半，好好治理這個國家。

從下午起，韓家軍五虎將陳清茂、文山伯、強強滾，以及仁武阿鴻等人到場，參加戶外開講，炒熱活動氣氛。現場吸引80家攤商到場擺攤同樂，現場相當熱鬧，彷彿一場大型嘉年華活動。

周錫瑋說，前兩天，美國AIT主席莫健來看韓國瑜，他與韓國瑜談了什麼？為什麼要見韓國瑜？因為美國不只挺蔡英文，美國人保持距離，站在中間，因為韓國瑜有贏的機會。

周錫瑋表示，蔡英文不知道她犯了歐美民主最大的錯誤。歐美國家對政治人物有3項標準，包含人格要完善、必須誠實、不能說謊，其次，是沒有貪腐、貪汙。第三，歐美要求政治人物得自由、民主。民進黨有沒有東廠？有沒有黑機關？民進黨甚至對看不順眼的媒體罰錢，甚至關台。

周錫瑋還痛批民進黨政府專制獨裁，該黨在修國安法，這等於恢復戒嚴，只要民眾跟香港、澳門、大陸等社團有交流，他認為你有違反國安罪，檢察官就可以抓人，判罪不必經過司法公開審判，罰款超過5000萬元，還要判7年以上有期徒刑，這是不是戒嚴法、惡法？現場民眾大聲反映，這樣的民進黨是簡直是抄家滅門。

另外，對於韓國瑜19日晚間在台南被丟雞蛋，周錫瑋說，如果是丟土製炸彈呢？請大家一起當韓國瑜的保鑣，照顧他的人身安全，民進黨要輸了，蔡英文要倒了，什麼奧步都會出爐，請大家一起照顧韓國瑜的安全。

(旺報 )