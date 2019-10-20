青春愛情喜劇《陪你很久很久》網羅2位新生代女神邵雨薇、蔡瑞雪主演，與男主角李淳共譜青春戀曲，3人近期在緊鑼密鼓的宣傳行程中培養出好交情，邵雨薇更是開心直呼：「像是多了一個妹妹！」因戲變成好姐妹的2人特地合體錄製「青春小物PK賽」主題影片，首度公開許多可愛的兒時萌照，並為彼此打分數，蔡瑞雪直誇邵雨薇：「從小美到大，小時候就很懂撩人！」

邵雨薇大方公開童年時期寫真萌照。（威視電影）

邵雨薇特地緊急地請姐姐翻箱倒櫃將照片從高雄寄上台北，其中她幼稚園時期的精緻沙龍照讓影迷驚呼連連，相當可愛。不甘示弱的蔡瑞雪也秀出自己小時候著古裝以及嬰兒時期的萌照，肥嘟嘟的模樣相當俏皮。接著，蔡瑞雪還加碼公開一段從未曝光過的跳舞影片，影片中的她搭配印度舞曲，不僅瘋狂地背對鏡頭大扭屁股，還忘我到從椅子上摔落，讓邵雨薇看完簡直笑翻，「太可愛了，這有保存下來好酷喔！」

邵雨薇大方公開兒童時期寫真萌照。（威視電影）

儘管使出殺手鐧，最終以0.3分之差敗北的蔡瑞雪接受懲罰，必須當街對著路人大喊李淳在電影裡的經典台詞「炸你一臉屎」，讓她羞愧直呼：「太痛苦了！」該片25日上映。

蔡瑞雪初次公開嬰兒時期照片。（威視提供）

蔡瑞雪初次公開童年時期照片。（威視提供）

(中時 )