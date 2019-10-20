「希望共好發展協會」的老師帶領星兒們，藉由多媒彩創作方式使孩子從繪畫中建立自信。（希望共好發展協會提供）

「希望共好發展協會」的老師帶領星兒們，藉由多媒彩創作方式使孩子從繪畫中建立自信。（希望共好發展協會提供）

「希望共好發展協會」讓星兒在家人陪同下，利用多媒彩創作繪畫。（希望共好發展協會提供）

在台灣自閉症約有13,983人，自閉症孩童（以下簡稱星兒）往往無法用口語正常清楚表達。「希望共好發展協會」帶領星兒們，藉由多媒彩創作方式使孩子從繪畫中建立自信，並將無法用言語表達的情感，藉由每次創作來建立溝通橋樑，讓外界得以連結進入他們熱情澎拜的內心世界。

星兒的潛能，不僅表現在繪畫上面，甚至在音樂方面也有不錯展現，透過美妙音符在傳遞希望共好的同時，引導大家欣賞洗滌心靈的美麗畫作，期盼大家對這群星兒能多份同理心，欣賞到孩子美好純真的另一面。孩子們雖然小志氣，內心卻渴望懷抱大夢想。

你想認識星兒的內心世界嗎？你想知道如何窺見星兒內心的真、善、美嗎？「希望共好發展協會」與「佑佑音樂工作室」即日起至10月31日，假華山文創園區華山小客廳舉辦「星星夢想家」自閉兒公益畫展，由25位小畫家展出60幅作品（粉蠟筆、壓克力、多媒彩創作方式），更有由畫作製作的明信片和環保袋等文創商品。

(中時 )