信19日舉辦「為你著魔」新歌演唱會，他為開唱下足苦心，祭出頂級設備搭配高度僅60公分的超低舞台，限量600張門票收入不敷演出成本，一開唱就倒賠200萬；有趣的是，此次演出特別設計四面台，信站在台上總會背對其中一面的歌迷，他開玩笑說：「今天有VIP屁股票也還不錯。」

昨晚現場坐滿開賣當天，在180秒內搶到限額限量門票的歌迷，信演唱〈煉金術〉、〈上了癮〉開場後，開心地向粉絲打招呼：「好久不見，是我的錯，以後...。」正當大家以為信要說「以後會常開唱」，沒想到他竟脫口說出「看緣份」，隨性又man的反應融化歌迷。

節目中場，信走下台與歌迷互動，詢問一對情侶中的男生：「你比較愛她還是我？」對方不假思索回應「信」，並現場挑戰清唱〈反正我信了〉，信超級感動，隨後突然宣佈明年將再度唱進小巨蛋，頓時全場歡聲雷動，未料下一秒信突然改口：「沒有啦，只是故意講給唱片公司聽的。」吊足歌迷胃口。

信最近和女兒小丸子一起錄製真人秀節《一路成年》，開唱前一天才飛回台灣，行程忙到卻絲毫不影響他扎實唱功，演唱會上除了獻唱新專輯裡的8首歌曲，信也走到每一面台下接受現場點歌清唱，氣氛感人。

信昨晚舉辦「為你著魔」新歌演唱會。 （何樂音樂提供）

信昨晚舉辦「為你著魔」新歌演唱會。 （何樂音樂提供）

(中時 )