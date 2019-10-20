演過《春梅》、《加油！美玲》的34歲8點檔女星朱蕾安，今年9月20日和交往兩年的48歲集團富二代張榮成（Ron）登記結婚，並舉行簡單家宴，20日晚間在台北萬豪酒店席開26桌補辦朋友場婚宴，經營藝廊的Ron本身是知名電影道具及當代藝術收藏家，更是超級專業星戰迷，貼心的朱蕾安因此主動提議舉辦星戰婚禮，為老公圓夢！

朱蕾安嫁大她14歲的豪門富二代張榮成。（盧禕祺攝）

朱蕾安說，老公算是星戰界的「巨巨」，超越「大大」，幾乎所有台灣星戰迷都認識他，兩人一起出門時還曾被認出激動問「你是Ron哥嗎」。Ron說，他本來想辦平常的婚禮就好，當老婆說「你這麼喜歡星戰，那婚禮弄成這個主題吧」！他還以為聽錯驚問「蛤？」朱蕾安知道這是他的夢想，他心裡有強大的意念卻不敢講，所以主動問，Ron則很感謝老婆很多事都替他著想。

曾有過一段婚姻的Ron是豪門第二代，在台灣、美國、日本的家都有許多電影道具、盔甲、星戰等收藏，被問是否清楚他的身家？朱蕾安笑說：「他的身家對我來說還是個謎，收藏對我來說也是個謎！」Ron自己也說，他的收藏深不見底，連自己都不太了解有多少，包括花多少錢、最貴是什麼都忘記了。記者問Ron「老婆和收藏品會選擇哪一個」？他愣了一下笑回：「還是她吧！電影道具服買回來還是要叫她試穿看看！」

朱蕾安與張榮成的婚禮走星戰風。（盧禕祺攝）

說起兩人相識過程，朱蕾安說，Ron開藝廊，她的阿姨是他夥伴之一，經常跟他借場地，有次阿姨辦活動拗她去直播，又說畫廊老闆愛講話叫她訪問他，兩人聊天時發現竟然住在同一條街，走路不用100步，至少當了10幾年的鄰居，卻從來不曾見過面，「他常跟我說，奇怪，我以前怎麼沒看過妳？」讓她覺得兩人確實有緣分，加上對方很體貼溫柔、有耐心，認識兩、三個月後正式交往。

雖然相差14歲，不過朱蕾安說老公就是個很幼稚的大男孩，婚禮佈置的頭盔、玩具都是他帶來的，送給賓客的伴手禮光劍也是他親自訂購、一把把裝電池測試。她形容老公的收藏非常可怕，美國的家《食尚玩家》浩角翔起有去訪問過，外表是一個很漂亮的房子，一進去兩排都是假人、全身穿著異形衣服，堆得滿滿的，地下室更會讓她嚇死，一整面牆都是頭盔，甚至疊一層層不知道是什麼，總讓她覺得很陰森、會有怨靈什麼的，都可以拍恐怖片了。Ron則在旁不以為然澄清：「那都是很正義的東西！」

朱蕾安嫁大她14歲的豪門富二代張榮成。（盧禕祺攝）

朱蕾安嫁大她14歲的豪門富二代張榮成。（盧禕祺攝）

她對於婚後是否繼續拍戲抱持順其自然，抱持隨緣態度，雖然嫁入豪門也還沒有傳宗接代壓力，她說公婆人都非常好，對她非常照顧，沒有要求也沒有給他們生子壓力，「但我們自己就有想生了」。朱蕾安的藝人好友米可白、馬國賢、吳政迪、賈永婕等人都前來參加婚宴。



(中時 )