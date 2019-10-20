蔡英文總統前往台中太平區的一貫道太平崇正寶宮，致送「義風溥化」匾額。（陳淑芬攝）

蔡英文總統20日下午前往位於台中太平區的一貫道太平崇正寶宮，致送「義風溥化」匾額，她致詞時肯定道親們守護台灣、照顧社會的理念，並以任內推動「長照2.0」及兒童照護等成果，呼籲支持她連任、立院過半，攜手合作推動社會照護、社會安全，成為台灣經濟發展基礎。

「凍蒜！凍蒜！」蔡英文在交通部長林佳龍、立委黃國書及何欣純等人陪同走進會場，受到上千名道清的熱情歡迎，支持的呼聲、掌聲不斷。蔡英文致贈「義風溥化」匾額，肯定一貫道守護台灣、照顧社會的理念，尤其是發生天災時更是衝到第一線，發揮善的力量。

蔡英文致詞指出，她任內台灣的經濟穩定成長，成為企業的基地，吸引台商回台投資，並進入經濟轉型期，她呼籲，一定要團結讓台灣的民主自由維持下去，成為有競爭力的地方。

蔡英文表示，執政團隊推動「長照2.0」及兒童照護，投入經費大幅成長，全台目前社區老人照護中心多達7千多個，還持續成長。蔡英文強調，政府用心在做，仍需要公益團體幫忙，她的執政團隊已很成熟，呼籲道親支持她連任、民進黨在立法院席次過半，持續推動教育、兒少及民生等政策，一定要更團結，讓台灣的力量更強大。

(中時 )