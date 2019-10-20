通用動力戰術系統公司(General Dynamics-OTS Inc)終於在2019美國陸軍協會論壇(AUSA 2019)期間，展示了他們所設計的美國陸軍下一代步兵武器(NGSW)，與另外兩個競爭對手都不同的是，通用動力OTS的未來步槍，採用了彈匣後置的犢牛式設計(Bullpup)，美軍從未使用過犢牛式步槍。

軍事網(military.com)報導，就在兩個月前，美國陸軍挑選選通用動力OTS、德事隆系統(Textron)和德國西格-紹爾(Sig Sauer)，三家公司作為NGSW計畫的最後3名參賽廠商。美軍希望未來的步兵武器(自動步槍與班用機槍)，都改用6.8公釐的子彈，取代現行的5.56公釐子彈，以提升制敵效果。

新槍計畫相當趕，美國陸軍希望能在2022年第一季度，就決定要採用哪一家公司的槍支，並且在2023年第一季度發配到步兵旅戰鬥隊，因此，3家公司必須在今年交出樣槍。西格紹爾公司已在9月初將他們的步槍/機槍公布，隨後德士隆也在9月15日展出他們的成果，通用動力OTS終於在 AUSA 2019的展會期間交出他們的作品。

通用動力OTS的團隊，大膽的採用犢牛式風格，雖然在世界其他地方，使用犢牛設計的槍支不少(比如中國大陸的95式步槍)，但是美軍從未使用過，那麼通用動力為什麼冒這個風險呢?

通用動力業務發展部高級總監凱文‧西姆斯(Kevin Sims)說：「我們認為，既然新的槍支需要更大的制敵力，那麼子彈就需要更大的動能，那麼如何增加子彈的動能? 我們需要更長的槍管。」

「然而，美軍現在習慣相當緊緻的槍，比如M4A1步賓槍，但是採用槍機中置的設計，槍管不可能很長，M4A1拉到全長(伸縮槍托最長狀態)33英吋(84公分)，槍管20英寸(50公分)；這已經是極限了。因此，槍機後置的犢牛式，才能有效增長槍管，也就能加長子彈的加速力。」

西姆斯說：「我知道許多(美國)人對犢牛式槍支的接受性不高，但是我認為，這種先入為主的觀念已經在消除當中，因為我們也收到了很多用戶反饋，他們表示這是一支非常平衡的步槍，不會感到後重前輕。」

和其他競爭對手一樣，通用OTS沒有說清楚槍支的性能細節，例如重量，只是說自動步槍的重量不足10磅(4.5公斤)，班用機槍重量不足11磅(4.9公斤)，滿足NGSW的標準。

通用動力公司也在設計6.8公釐新式子彈，他們已經與真速度公司(True Velocity)合作生產了一種複合材料外殼的6.8mm子彈，另外也加入貝瑞塔美國公司（Beretta USA）當協力商，貝瑞塔美國公司一直製作美國陸軍M9手槍(Beretta M92手槍美軍版)數十年，然後在2017年，陸軍選擇了西格紹爾M17/18(SIG P320美軍版)模組化手槍系統來取代它。

(中時電子報)