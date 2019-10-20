針對前總統馬英九今天公開提到「韓國瑜會用生命反對一國兩制」，民進黨主席卓榮泰反諷「又來了」，他要正告高雄市長韓國瑜，國家的命運，都是靠自己努力捍衛的，用不著你的身骨或生命來保證！

馬英九今天在為國民黨立委參選人站台時表示支持國民黨總統參選人韓國瑜，強調韓的兩岸立場是熱愛中華民國，支持一中各表的九二共識，對於一國兩制則是「over my dead body」，用生命來反對。

對此，卓榮泰在臉書酸說「又來了，上次說粉身碎骨，這次說用生命反對」！這些話都跟韓市長說過「愛情摩天輪」、「太平島挖石油」、「F1賽車場」一樣，聽聽就好，「莫忘世上有記憶的人也很多！」

他也要正告韓市長，國家的命運，每個台灣人民的前途，都是靠自己努力捍衛的，用不著你的身骨或生命來保證！卓榮泰文末還嗆聲「去講給美國朋友聽啊」「去講給香港朋友聽啊」「去講給高雄朋友聽啊」。

(工商 )