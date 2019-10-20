因為韓粉人潮多且太熱情，韓國瑜在花園夜市行程臨時喊卡，離去前站在車外揮手，民眾高聲歡呼。（程炳璋攝）

國民黨總統參選人韓國瑜20日晚間6時造訪台南知名的花園夜市，現場熱情民眾瘋狂上前爭睹丰采，韓國瑜走到入口第一攤就寸步難行，直呼台南民眾熱情讓他大吃一驚，怕韓粉人潮影響攤商生意，造訪行程臨時喊卡。

韓國瑜造訪花園夜市消息一公開，夜市傍晚聚集眾多韓粉等候，國民黨立委參選人童小芸、林燕祝到場陪同，為防止19日砸蛋事件再發生，韓家軍出動10多名護衛隊，負責導引群眾並疏導動線，警方預先準備一面補蛋網與空拍機以備不時之需。

韓粉熱情程度超乎意料，韓國瑜一下車，許多民眾立刻上前包圍韓國瑜，爭相握手、拍照，「總統好」、「韓國瑜凍蒜」呼聲不斷，鄉親熱情程度讓韓國瑜也嚇了一跳，不敢相信這是深綠票倉的台南市。

因為實在寸步難行，韓國瑜步行到入口第一個攤販，就怕擁擠的人潮會影響攤商生意，決定行程臨時喊卡，他離去時站出車外與人群揮手，立刻引起群眾一陣歡呼。

(中時 )