富邦人壽勇士系際冠軍盃最終決賽20日於台灣警察專科學校舉行，連4年挑戰全國賽的警專行政8強先以破百成績力退聯合機械，4強再以些微之差擊敗輔大統資，冠軍賽面對高苑休運也無所畏懼，最後警專行政79比74拿下第5屆富邦人壽勇士系際冠軍盃冠軍，完成2度封王。

富邦勇士領隊蔡承儒表示，今年富邦拿下第16季SBL總冠軍，寫下隊史首冠紀錄，靠著球員平時努力不懈，以及團隊默契，總決賽連勝4場拿下總冠軍，就像每年8強系隊力拚「全台最強系籃」時展現運動正能量，藉此鼓勵年輕學子把握當下，享受這場高規格比賽，勇敢和隊友做一個籃球夢。

蔡承儒強調，富邦勇士今年轉戰ABL，為了提高國內籃球賽事規格，打造台灣職業籃球主場經營模式，期盼提升國內籃球環境，很榮幸本屆富邦人壽及大專體總攜手加碼送冠、亞軍隊伍觀賞富邦勇士ABL主場賽事，歡迎年輕球員和熱愛籃球的民眾到現場體驗，讓籃球融入我們生活。

曾拿下2016年冠軍的警專行政，睽違3年重返榮耀摘下冠軍寶座，冠軍戰迎戰在2017年冠軍高苑休運，在全場師生的氣勢帶動下，上半場警專行政就取得領先，決勝節高苑休運一度將比分追至5分，但警專行政全力防守、捍衛主場，未讓高苑休運有機會再追近，

終場警專行政以79比74勇奪隊史第2冠。冠軍隊伍不僅可獲得10萬元獎學金及特製獎座，富邦人壽與大專體總攜手加碼，邀請冠、亞軍球隊一同體驗富邦勇士ABL主場賽事。冠軍賽MVP則由袁翔新(警專行政)收下，整場進帳22分，繳出13籃板與1抄截與1阻攻的成績單。

(中時電子報)