國民黨總統參選人韓國瑜今（20）日下午在台南接受媒體聯訪時表示，他不會追究昨天晚上造勢場合有人丟雞蛋的事，也希望警方不要追究，未來不要再有這種事就好。不過本報舉辦網路投票，有近9成民眾支持追究責任，以避免歪風！

韓國瑜今天在台南安排密集行程，上午先到大天后宮、土城鹿耳門聖母廟參香；下午出席觀光政策記者會後，再轉往南區黃金海岸出席淨灘活動，晚間則造訪北區的花園夜市。

由於昨晚在水萍塭公園的造勢活動中，傳出有人丟雞蛋的情況。雖未砸到韓國瑜，但有民眾遭蛋汁波及，使得台南警方今天不敢大意，加強韓國瑜每個行程的維安工作。上午雖有民眾到場表達不同意見，但很快就被警方柔性勸離。

根據中央社報導，韓國瑜在出席淨灘活動後接受媒體聯訪時表示，台灣最寶貴的價值是言論自由，大家可以針對不同意見、政策來表述。他反對暴力，相信絕大多數台灣人民也都反對暴力。如果選舉一到就出現丟雞蛋或其他準暴力事件，都不是好事。但他不會追究，也希望警方也不要追究，未來不要再有這種事就好。

韓國瑜表示，每次一到大型選舉好像就有許多抹黑、仇恨，但他認為可用善良與公益來取代。所以要全台去跑，了解各行各業心聲，包括淨灘、捐血等公益相關活動都會一系列來安排。

不過，《中時電子報》舉辦網路投票，截至20日晚間8時止，總票數為5890票，有5280票、近9成的票數支持要追究責任，以免助長歪風。僅585票認為不要追究，因為愛與包容。另外25票無意見。

(中時電子報)