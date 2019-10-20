曾之喬自曝在「性幻想對象票選比賽」中，把票投給了《聖人大盜》新銳導演徐嘉凱，佩戴MIKIMOTO珍珠飾品唯美入鏡。（JOJ PHOTO 攝，服裝提供／AllSaint）

MIKIMOTO Jeux de Rubans手鍊，鑲日本Akoya珍珠，3萬7000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Jeux de Rubans墜鍊，鑲日本Akoya珍珠，7萬6000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO幸福之樹Kofuku no ki日本Akoya珍珠18K粉紅金胸針，6萬8000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO M Collection日本Akoya珍珠鑽戒。（MIKIMOTO提供）

新片《聖人大盜》上映後佳評如潮，在戲中有吃重演出的曾之喬為了宣傳新戲，接受本報邀請進棚拍攝MIKIMOTO時尚專題，分享劇組在新戲殺青後發起「性幻想對象票選比賽」，她想都沒想，直接把票投給了導演徐嘉凱。

「導演徐嘉凱才28歲，年輕有為、聰明、顏值又高，他以最高票贏得全劇組性幻想對象的冠軍！」曾之喬笑說，當初拿到劇本時，為了瞭解什麼是「區塊鏈」、「加密貨幣」，花了不少功夫研究，就非常佩服導演的聰明才智，近日金馬獎公布入圍名單，徐嘉凱入圍最佳新導演，更是讓她傾心臣服。

《聖人大盜》一片揭發當今腐敗、不公平對等的金錢遊戲，曾之喬在戲中飾演愛上窮小子的富家千金，當眾人紙醉金迷，為了金錢不惜操弄體制、毀滅人性之際，曾之喬是正向光明、道德與愛的力量，是相當吃重的角色。

也因為演出這部戲，曾之喬對理財有了興趣，不僅勤做功課了解比特幣、募資平台，也開始關注募資平台上的新銳藝術家或環保公益活動，當戲中拋出「你的錢到那裡去了？ 」的大哉問時，也讓曾之喬仔細思考自己出道十年賺來的錢，都去了那裡？

「我不懂投資理財，幸好我十年前就買了房子，一有錢就拿去還貸款，所以錢都在，沒有不見了！」曾之喬笑說，語氣頗為得意。

曾之喬佩戴MIKIMOTO全新系列珍珠飾品入鏡，不論是帥氣的騎士風裝扮，或是柔美亮麗的淑女造型，皆能搭配珍珠飾品展現不同風情，更加證明珍珠的實用與百搭，是絕不會出錯的時尚投資與選擇。

(中時 )