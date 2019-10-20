立委參選人吳怡農。（張穎齊攝）

立委參選人吳怡農。（張穎齊攝）

國民黨總統參選人韓國瑜放3個月「韓假」選總統，曾任前高雄市長的總統府祕書長陳菊20日晚間在北市幫民進黨立委參選人吳怡農輔選時，受訪表示，作為前任市長，當然「毋甘（捨不得）」高雄市民，因為市長最重要的責任是把市政做好。

媒體詢問，怎麼看韓國瑜放下市政選總統？陳菊表示，這個她沒有評論，但作為前任市長，台灣人民也很清楚，「我當然毋甘高雄市民」，因為市長最重要的責任是把市政做好，沒有放棄一個市長的責任，人民自有論斷，謝謝。

對於第一個輔選的候選人是吳怡農，陳菊說，在北台灣的確是第一個，而她的選區在高雄，她對高雄特別關心，至於怡農的父母跟她有很深的關係，這次參選艱困，有人碰到艱困會逃避，但怡農愈艱困愈樂於承擔，選民信任他才是更重要，怡農的學歷在國際、及整個跨國企業的優秀表現，他願意放棄這些，只是想回來台灣承擔努力，挑戰權威、挑戰家族、挑戰世代。

(中時 )