遭柯批為非作歹 陳菊：人民自有論斷 20:102019/10/20 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府祕書長陳菊。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲曾嗆總統府祕書長陳菊是「肥國瑜、大音寧」，3日更嗆她為非作歹。陳菊20日晚間出席立委參選人吳怡農輔選場合僅表示，「沒有評論，好，謝謝，人民自有論斷」。 對於民進黨內不分區立委名單有爭議，陳菊表示，名單還沒討論，現在是一開始討論遴選參與不分區名單的辦法，這有傳統，主席卓榮泰會帶著民進黨團隊做討論。 至於有人批評是政治分贓？陳菊說，民進黨是有一些過去的人所努力才有的，但民進黨要得到人民的感動，當然必須要提出，非常讓人民都為之接受的名單，這點她對民進黨有信心。 (中時 ) #柯文哲 #陳菊 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓請假拚大選 網驚：這2招將成民進黨最強王牌！ 09:282019/10/16 政治 謝寒冰斷言韓、蔡現在真正民調差距 19:122019/10/16 政治 綠酬庸撲克牌開賣 柯志恩很感慨 19:482019/10/17 政治 新聞透視》民進黨自認勝券在握 爭權嘴臉更難看 04:102019/10/19 政治要聞 韓流2.0 馬規不能韓隨 04:102019/10/19 時論廣場 自己看衰立委選情 04:102019/10/19 時論廣場 蔡贏韓達12％ 綠幕僚卻驚韓國瑜將再竄起 13:562019/10/19 政治 韓國瑜致詞溫情喊話 台南人挺民進黨挺夠久了 20:352019/10/19 政治 林飛帆要綠營不分區跳脫家族 羅文嘉：年輕世代的角度 15:422019/10/20 政治 羅文嘉酸民眾黨：推的又選不上 就是幫國民黨 16:002019/10/20 政治 政治熱門新聞 韓國瑜台南造勢俯拍圖曝光 網友全驚呆了 - 政治 蔡英文拜廟人超多？網友親拍影片發現玄機 - 政治 韓國瑜深入綠票倉空拍影片 網友看完吃了一驚 - 政治 嘉義庶民挺韓180°場景嚇人 網揭馬韓合體沒空拍原因 - 政治 預言2020？韓國瑜到「總統廟」出現這數字大有玄機 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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