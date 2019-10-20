台北市長柯文哲曾嗆總統府祕書長陳菊是「肥國瑜、大音寧」，3日更嗆她為非作歹。陳菊20日晚間出席立委參選人吳怡農輔選場合僅表示，「沒有評論，好，謝謝，人民自有論斷」。

對於民進黨內不分區立委名單有爭議，陳菊表示，名單還沒討論，現在是一開始討論遴選參與不分區名單的辦法，這有傳統，主席卓榮泰會帶著民進黨團隊做討論。

至於有人批評是政治分贓？陳菊說，民進黨是有一些過去的人所努力才有的，但民進黨要得到人民的感動，當然必須要提出，非常讓人民都為之接受的名單，這點她對民進黨有信心。

(中時 )