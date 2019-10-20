在美中貿易戰陰影與泰銖強勢升值下，導致中國旅客銳減，泰國度假勝地普吉島的旅館業者迫於海灘遊客稀少，必須腰斬空房價格以求住客率提升。

陽光普照的普吉島，位於安達曼海（Andaman Sea）海濱，以沙灘與夜生活聞名，是泰國排名僅次於曼谷的最受歡迎景點，也是泰國重要觀光業指標。

觀光業收入占泰國國內生產毛額（GDP）18%，中國旅客占總到訪人數的1/4以上。

但根據泰國官方數字，2018年中國旅客有220萬人次到訪，而今年1至9月較去年同期減少近1/5。

法國駐普吉島名譽領事克里西（Claude de Crissey）表示，通常中國旅客甚至在淡季也會到訪，但今年不一樣，他的房價必須腰斬一半。克里西在熱門的芭東海灘（ Patong Beach）地區大約擁有40間客房。

旅館住客率問題，不只在普吉島才有，泰國本土的海濱度假勝地巴達雅（Pattaya）和蘇梅島（Koh Samui）也有相同問題。

法新社報導，中國與美國貿易緊張，已讓一些中國人因國內的不確定因素而不願意出國度假；而今年來泰銖已對人民幣匯率上漲約10%。

另外，去年7月初普吉島發生47名中國旅客喪生的重大船難，也嚇走一些人。

一名旅遊業人士說：「我們很擔心。」由於泰國的旅遊業攸關成千上萬個就業機會，此一話題很敏感，這名業者拒透露姓名。

更令人頭疼的問題是，島上目前正在興建的客房有3000多間，屆時誰來填滿。

不過，泰國觀光局長育他薩（ Yuthasak Supasorn）告訴法新社，他仍持樂觀態度。「今年我們應會達成3980萬外國旅客到訪的目標。」

然而，相較2018年外國觀光客3820萬人次、2017年3560萬人次，2019年的目標增幅遠低於2018年的躍升幅度。

(中央社)