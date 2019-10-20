李欣恬／台北報導

當紅小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉，將隨費城管弦樂團在10月底來台，挑戰演出柴可夫斯基經典D大調小提琴協奏曲，費城管弦樂團音樂音樂總監亞尼克．聶澤－賽金表示，打從第一次在電視上聽到麗莎．巴蒂雅許維莉演出，就對她非常欣賞、非常喜歡，「她的演奏展現了一種音樂深度與聲音之美的和諧。」

演奏柴可夫斯基D大調小提琴協奏曲，對麗莎．巴蒂雅許維莉而言，有如攻頂，麗莎．巴蒂雅許維莉表示，柴可夫斯基經典D大調小提琴協奏曲是一首讓她又愛又怕的作品，她曾經害怕自己演得不夠好而避免演奏，直到近幾年才真正公開演奏，「這是一首大家都想演奏的曲子，但我聽了很多大師演奏，像是歐伊斯特拉夫、海飛茲、米爾斯坦等人，聽完我就想放棄，因為這些大師們建立了很好的演奏典範，而我也擔心自己會受到他們演奏版本的影響。」

麗莎．巴蒂雅許維莉出生於1979年，來字喬治亞，在1995年拿下西貝流士小提琴大賽二獎，2001年被英國BBC雜誌評選為音樂最新接班人以及BBC逍遙音樂會「最傑出的首演音樂家」，2003年贏得伯恩斯坦獎。

麗莎．巴蒂雅許維莉表示，在這些版本裡，她特別鍾愛歐伊斯特拉夫的版本，這也是她演奏所遵循的方向，「音樂本身就夠豐富了，演奏者完全不需要添加任何調味料，音樂就在那裡，只要用心演奏，一切就會自然顯現。作品本身就夠豐富，我完全不需要添加調味料。」

麗莎．巴蒂雅許維莉表示，從作品本身也可聽見柴可夫斯基為求完美的努力，「我們可以聽見一位作曲家面對音樂如此誠懇的態度，以及樂曲中的靈思片段。」

費城管弦樂團2019台灣行將於10月31日至11月1日登場，10月31日場次有鋼琴家趙成珍演出拉赫曼尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲、德弗札克的第九號交響曲《新世界》；麗莎．巴蒂雅許維莉演出的場次為11月1日，當晚演出曲目還有馬勒的第五號交響曲，演出地點都在台北國家音樂廳。

(中時 )