蔡健雅19日在Legacy Taipei開唱，是她五度參加「都市女聲」系列演唱會，睽違多年再辦近距離的千人演唱會，蔡健雅不僅和樂隊合作改編曲目並親彈奏吉他，開唱前相當緊張的她發文表示：「樂手都被操壞了，我自己也好燒腦，和弦突然傻傻分不清，好緊張！」不少歌迷留言：「都妳鐵粉，怕什麼！」全力支持。

蔡健雅昨晚身穿法式睡衣風格洋裝開場，興奮大喊：「想死你們了！貓奴我被兩隻貓咪綁架都不想出門，終於跟大家見面了！」演唱〈半途〉、〈失語者〉等歌曲後，蔡健坦率地說：「覺得自己這幾年滿可愛的，以前什麼事都自己來、很強悍。在身體亮紅燈後，開始探索自己、認識自己更多面貌；過去我的傷口，還有一些沒有痊癒，為大家唱著以前的創作，可以讓我一直面對傷口，希望大家面對傷痛也能跟我一樣不逃避。」

獻唱安可曲前，蔡健雅感性表示：「謝謝你們都在，很開心因為音樂讓我們碰到彼此，希望在我的歌裡，你們可以碰到自己，變成更愛自己、更好的人。」正能量鼓舞全場樂迷，氣氛溫馨。

蔡健雅昨為「2019都市女聲」系列演唱會揭開序幕。（Legacy提供）

蔡健雅昨為「2019都市女聲」系列演唱會揭開序幕。（Legacy提供）

(中時 )