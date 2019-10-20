陸委會拒絕香港殺人嫌犯陳同佳來台，遭韓陣營痛批，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，面對港府與北京一連串的政治操作，國民黨完全視而不見，反倒攻擊自己的政府，心態至為可議。

阮昭雄表示，打擊犯罪、維護人權是政府的第一要務，類似的刑事犯罪，就必須藉由雙方站在相互尊重與平等的基礎上，進行嚴謹的司法互助，讓司法能有效地發動偵查、打擊犯罪。

他說，因為陳同佳案，之前我國法務部所提出司法互助請求，港府完全不予理會，並藉此名義制訂及操作「送中」條例，意圖達到更深層、扭曲的政治目的，也引起港人「反送中」的抗爭浪潮，迄今仍未平息。

阮昭雄說，現在港府顯然為政治目的再度操作陳同佳案，非常訝異國民黨無論馬英九還是韓國瑜，對於港府迄今無視我國法務部之前所提出司法互助請求，選擇性的置若罔聞，而面對港府與北京一連串的政治操作，國民黨也完全視而不見，毫不在乎，反倒是事事都站在香港特首林鄭的立場發言，甚而反過來攻擊自己的政府，心態至為可議。

蔡辦也呼籲國民黨，要站在台灣的立場上追求司法正義，而不是倒果為因，假司法正義為名，為北京及港府的不公不義作背書。

(工商 )