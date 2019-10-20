李欣恬／台北報導

曾拿下范．克萊本、舒伯特及仙台三大國際鋼琴大賽金牌的烏克蘭鋼琴家霍洛登科首度來台，作為烏克蘭首位拿下范．克萊本大賽首獎的鋼琴家，霍洛登科表示，「藝術沒有疆界，音樂的深度無法量化，但我會在舞台上表現出誠摯的態度，將那些能打動我的內容，傳達給聆聽者。」

霍洛登科出生於1986年，因為有個熱愛音樂的母親送他學音樂，他最剛開始學習的樂器是小提琴，後來轉為鋼琴，在基輔的米可拉．李森科音樂院師承鋼琴家娜塔莉亞．格里德涅娃、鮑里斯．費德洛夫，13歲時在美國、大陸、匈牙利等地舉辦音樂會。

霍洛登科表示，他2005年移居俄國，進入莫斯科國立音樂學院後，在鋼琴名師薇拉．戈爾諾斯塔耶娃的指導下，於國際大賽中嶄露頭角，這是他音樂人生的一大轉折。

霍洛登科表示，薇拉．戈爾諾斯塔耶娃的鋼琴演奏，承襲著俄國鋼琴黃金年代的傳統精神，「她帶領我如何尋找音樂的靈思，並且把老大師的精神傳承給我。」

近年遇到人生低潮的霍洛登科，在演奏世界裡重新振作，他表示，「音樂的世界很大，能讓人有躲藏與修復的空間，這項在舞台上稍縱即逝的藝術，對人們的意義永遠不會消失。」霍洛登科演出將於10月22日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )