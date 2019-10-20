世界12強賽中華隊名單大異動，原本被視為中華隊最堅固的守護神李振昌、宋家豪雙雙因傷勢、疲勞等現象遺憾辭退，而李振昌也在臉書上向球迷、中華隊隊友道歉，表示自己的肩傷「沒法繼續了」，才做出這艱難決定。

效力中信兄弟的李振昌在今年扛起守護神工作，自季中以來屢屢在最後一局飆三振，乾淨俐落解決對手，更因為一上場就能迅速拿下3個出局數守住戰局，被封為「泡麵計時器」，只需要泡一碗泡麵的時間就能結束比賽。

李振昌今年52場出賽飆出65次三振，拿下10次救援成功、自責分率僅1.26，不負眾望入選12強賽中華隊名單，原本預計與效力日職樂天金鷲的宋家豪，一同扛起守護神工作，不過20日傳出兩人雙雙辭退中華隊，李振昌因身體不適、宋家豪手臂疲勞，由近日竄起的新秀文化大學投手劉致榮遞補。

李振昌在臉書上表示，一直很期待這次的中華隊，不過在與球隊防護員及醫生討論後決定退出，「今年對我來說實在很艱難，肩膀的不適一直困擾著我。本來覺得自己應該可以繼續撐到11月，但在總冠軍戰期間，我就知道今年應該沒法繼續了。」

最後向所有支持台灣棒球的朋友，以及中華隊教練團、隊友、所有辛苦的後勤人員說聲抱歉，「也謝謝你們諒解我的決定。我會跟大家一起幫中華隊加油，希望我們能順利拿下奧運門票。」

(中時電子報)