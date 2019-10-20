港示威者與警方自下午起在旺角爆發多場衝突。入夜後，在場聚集的示威者仍然未有散去。晚上約6時45分，一批手持警棍及圓盾的防暴警察在彌敦道舉起藍旗，指在場人士正參與非法集結，要求立即離開，又與現場聚集的人群互相指罵。警員又指，在場的記者阻礙警察，要求他們返回行人路，雙方一度口角。其後，警方一度舉起黑旗。

防暴警員其後在場清理示威者設置的路障，而警方的水炮車及裝甲車亦已到達彌敦道。現場仍有示威者在場聚集，並與警方對峙，現場曾傳出槍聲。晚上近7時，警方再次在場發射催淚彈。

晚上7時許，大批示威者仍在附近一帶聚集，並不斷高叫「黑社會」等口號。警方其後再舉起黑旗，並以強光燈照向示威者的方向。晚上近7時半，警方再次在場發射多枚催淚彈，有示威者則拾起並擲向警員的方向。現時，仍有一批示威者在場聚集，並搬出鐵欄等雜物設置路障，又繼續指罵警員，並唱出諷刺警員的歌曲。

數分鐘後，示威者向警員方向投擲汽油彈還擊，警方隨即再連發多枚催淚彈，並同時舉起黑旗及紅旗向前推進，水炮車及裝甲車亦在旁推進。另外，有人再次在附近焚燒椅子等雜物。

(中時 )