藍正龍19日帶著首次執導的電影《傻傻愛你，傻傻愛我》到高雄電影節，出席映後座談觀眾頻頻發問，把握可以與影人近距離互動的機會。藍正龍在片中自導也自演，一場被盆栽砸頭的戲引發觀眾議論，他透露原先美術還很開心的拿著盆栽展示很好砸碎，但真的碰下去的時候，他表示自己視線變慢動作，身上都是土和草，頭超級痛。連後面的收音師都站起來，片中聽到的重擊聲音都是真的，美術人員也嚇了一跳，他想應該不會那麼痛，後來發現砸下去的45度角是最硬的角度，所以最後竟真流出一痕血條，嚇壞現場工作人員。

《傻傻愛你，傻傻愛我》以喜憨兒蔡佳宏為主角，女神郭書瑤演出援交少女，兩人之間迸發溫暖動人的情感交遇。藍正龍導演表示，他從2008年演出《波麗士大人》時，開始認識唐寶寶，也協助基金會頒獎，那時他心想除了當頒獎人，他還可以如何協助唐寶寶，就此開始漫長的田調之路，也拍出了《傻傻愛你，傻傻愛我》，藍正龍說，「其實這部電影不是為了要感動，而是希望讓大家認識唐寶寶」。

藍正龍帶著電影《傻傻愛你，傻傻愛我》到高雄電影節宣傳分享。（雄影提供）

藍正龍帶著電影《傻傻愛你，傻傻愛我》到高雄電影節宣傳分享。（雄影提供）

藍正龍坦言，當初在選角的時候，在要選擇專業演員還是唐寶寶間也猶豫了非常久，最後找了上之前就認識了的LEO，導演分享，LEO的媽媽一開始不敢相信，「你們說要找我兒子當男主角，我都覺得他們是詐騙集團，誰會叫我兒子拍戲還是男主角？後來看到導演是你，才想說來看一下好了」。拍戲的過程，媽媽常和藍正龍說：「導演，他不行你就把我們換掉」，作為導演的藍正龍可以理解這是一種想要兒子好，卻又害怕他不穩定的狀態，心情很複雜。該片下月1日上映。

(中時 )