為替一邊一國行動黨拚政黨票，前總統陳水扁表示，阿扁一定會站出來，縱使再度回籠甚或犧牲性命，也要戰到明年1月11日。只怕「一邊一國行動黨」在不分區立委拿不到政黨票， 「阿扁先見笑死了！」

陳水扁今晚在臉書發文向支持者表示「您忍心看到阿扁從此在地球上消失嗎？」他說，為了實現救阿扁一命的恩情人台灣聖山創始人楊緒東醫師完成生前遺志，阿扁力挺「一邊一國行動黨」延續台灣獨立建國的香火，堅持走「台灣中國，一邊一國」的台灣國家路。

他說，「一邊一國行動黨」從黨中央只有一張桌子開始，雖然沒錢沒人，甚至下個月的員工薪水都可能發不出來，阿扁仍然不放棄，阿扁也一定會站出來，縱使再度回籠甚或犧牲性命，也要戰到明年1月11日！

他透露，2008年11月1日，阿扁在入獄前10天第一次假台中公園拜「台灣神」，深知在10月24日劉兆玄在立院院答詢時表示將儘速收押阿扁，幾天後馬英九在總統府內部會議下令把阿扁收押起來，阿扁在中國欽差大臣陳雲林回到中國，阿扁一定是國共領導人聯手政治迫害的祭旗。「果不其然，10天後阿扁就進到台灣的巴士底監獄了」。

陳水扁表示，當天他以台灣人拜完台灣神後的公開演講，特別強調，咱是台灣的台灣人，咱不是台灣的中國人，嘛不是中國的台灣人。中華民國不是咱的國家，台灣才是2300萬台灣人永遠的國家。台灣要獨立建國。最後與大家作伙大聲喊出「建國！建國！建國！建國！建國！」久久不能自已！

他說，10年前，2009年初台灣大地文教基金會董事長楊緒東醫師來函關切並鼓勵阿扁「天命未了」，要阿扁繼續帶領完成台灣獨立建國的大業。

10年後，2019年10月19日下午2點28分，阿扁到台灣聖山參加創始人楊緒東醫師，也是台灣神道創始人光贊的追思會。讓他想起原來是楊光贊醫師「天命未了」，他在聖山靈界將繼續帶領我們完成台灣獨立建國的偉大志業！

陳水扁表示，台灣聖山首席顧問田再庭民視榮譽董事長在追思會，引用日本前首相岸信介的哲思，人到80歲就不要管大小事。「阿扁還有10年人生歲月可以為台灣獨立建國運動盡心盡力。只怕一邊一國行動黨在不分區立委拿不到政黨票，阿扁先見笑死了！」

(工商 )