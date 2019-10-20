張孟妍爆料孔垂楠性生活複雜。（圖／翻攝自張孟妍_微博）

孔垂楠被爆始亂終棄。（圖／翻攝自孔垂楠Korn微博）

28歲大陸男星孔垂楠曾演過電視劇《旋風少女2》、《人生若如初相見》，今(20日)他被一名叫做張孟妍的女網友爆料兩人是論及婚嫁的男女朋友，前陣子張孟妍去看醫生發現得了「嚴重不好治癒的病」，一問之下孔垂楠自招性生活複雜、常約砲，「逼問下還承認睡過兩個人妖」，孔垂楠自知惹禍還搞消失，令張孟妍心碎問網友：「可以幫我懲罰他一下嗎？」，而孔垂楠方面暫無回應。

外型亮眼的張孟妍有著精緻五官與靈巧大眼，今下午她在微博自曝和孔垂楠交往，原定年底結婚，但前陣子張孟妍忽然覺得身體很不舒服，被醫生診斷出嚴重難以治療的病，「我是個乾淨的女孩，馬上讓他（孔垂楠）做檢查，檢查結果出來是他也是，他承認了是他傳染給我」。

張孟妍說，孔垂楠承認先前常搞一夜情，還跟人妖睡過，導致張孟妍憂鬱症加重，「我自殺過兩次，都被家人救了回來。他有說過會陪我把病一起治好，結果現在躲起來消失了，我可以去死，但這個世界不能就這麼算了...」她痛批男方是騙子、吸毒犯，現在還不負責任消失，引發網友熱議，紛紛留言說：「為了一個臭男人傷害自己非常不值當，站起來去報復他」、「姐不要衝動啊」、「這個男的是誰」、「不要傷害自己啊，以後會越來越好的」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)