南韓實境綜藝《西伯利亞先遣隊》由實力派演員李善均、金南佶、李相燁、 高圭弼及金敏植五人參與，一起踏上世界上最長的西伯利亞大鐵路，展開12天男人們的浪漫旅行，原本就因工作行程而晚出發的老么李相燁，不巧碰上西伯利亞大火延燒導致飛機延遲九小時才起飛，歷經千辛萬苦終於在第5天凌晨加入「鐵道之旅」，出發前緊抓俄文筆記不放的他，一歸隊立刻用簡單對話輔助大家採買，讓4位哥哥直說：「有相燁好放心」。

一行人決定在世界上最大的淡水湖─貝加爾湖一邊欣賞美景一邊享受美食，除了烤肉之外，李善均特地準備炒飯及炸醬麵犒賞弟弟們，金南佶等人瞬間成為廚房助手，現場「是的，主廚」聲音此起彼落，金南佶數度表示真的像在拍2019版《Pasta》，沒想到李善均聽完逗趣地說：「啊！那該死的《料理絕配Pasta》真的是！早知道會跟我10年就不拍了」。

身為老么的李相燁，過往在綜藝上節目裡展現熱情滿滿的活力，但時有「掉漆」的表現，這次也不改「黑洞」的本色，在眾人忙於處理烤肉食材的同時，默默將炭火升級成「地獄火」，還自信的向主廚李善均說：「火好像準備的非常完美」，但熊熊烈火果然讓食材一放上烤爐就烤焦的命運，李善均見狀好奇的問：「原來俄羅斯就這麼吃的嗎」無心的一句話害正在烤肉的高圭弼露出尷尬的笑容，只能和金敏植瘋狂潑水企圖消減火勢，最後辛苦端上桌的烤肉，卻因當地肉品醃製的調味過鹹，整盤肉乏人問津，加上錯買無酒精的啤酒，一連串荒謬的事件讓五人好氣又好笑。該節目每週五中午12點於愛奇藝台灣站全台首播。

(中時 )