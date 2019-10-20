丁寧在公視人生劇展《殘值》飾演性工作者，有一場在紅燈戶「接客」陳竹昇的戲碼，她上半身僅穿胸罩，袒胸露乳豪放躺在床上與陳竹昇對戲，尺度大膽，她20日與陸明君、段鈞豪出席「2019公視Ｘ光點華山影展」時表示：「身體太簡單了！我就身體很好。身體就是演員的工具！」她還自曝「我（胸部）沒那麼大，是硬擠出來的效果，擠很久，就怕一動就跑掉」。

丁寧片中母親失智，她又為男友欠債，最後企圖透過保單詐領金錢紓困，是個相當扭曲的角色；對於豪放裸胸，丁寧說，演員全身都是工具，她自己對尺度沒有要求，因為就是要像那個角色，她甚至故意把肚子凸得大大的，「這角色肚子一定要是鬆的垮的。畫面散發出來，重要的不是美麗，而是感受」，她認為能裸露演戲的演員實在太了不起，因為要顧忌的真的很多。

丁寧在《殘值》只穿胸罩與陳竹昇對戲。（公視提供）

陸明君劇中與老公陳竹昇不斷吵架要離婚，已婚的她坦言生活中與老公當然也有爭執吵鬧，吵架誰先低頭？她笑說「就看誰筋骨比較軟」，她常會說「我要離⋯⋯離開一下」先離開吵架現場避免正面衝突。丁寧則說，她都會跟老公說：「我跟你說，我是不會跟你離婚的！但我們的問題我也不會吞下去，我們有一輩子的時間來解決！」她認為這是先釋出善意，表達不會放棄關係，但不能當沒事，婚姻中需要學習、面對的問題一定要處理，「所以老娘有很多理由可以去上課」。新婚不到兩年的段鈞豪笑說：「丁姐的書我已經買了！回去會好好地看、好好畫重點。」

《殘值》演員丁寧、陸明君、段鈞豪出席「2019公視Ｘ光點華山影展」宣傳活動。（公視提供）

丁寧、陸明君、段鈞豪出席「2019公視Ｘ光點華山影展」宣傳活動。（公視提供）

段鈞豪剛入圍金馬獎男配角獎，去年拿下女配角獎的丁寧以過來人身份建議他」，「不管怎樣一定要把得獎感言背得超熟，一定要一直背一直背就對了，尤其感謝的人非常重要，特別是另一半一定要講，這跟我們往後的日子有關係！我老公只要想到我在台上曾說他是我生命中最大的獎項，後來就算要怎麼忙小孩的事，他都會吞進去。得獎對我們已婚的人最大幫助，就是日子會比較順暢」。

《殘值》演員丁寧、陸明君、段鈞豪出席「2019公視Ｘ光點華山影展」宣傳活動。（公視提供）

丁寧帶著9歲大女兒Audrey到茶敘現場，讚女兒說「她爸外國人，骨盆比較高，現在腿已經快跟我一樣長」。她親密拉著女兒合照，但因為Audrey害羞，她還得跟女兒「打商量」說欠女兒一次，答應她「好，等會給你買200元以內的東西」。

丁寧和女兒。（公視）

《殘值》導演詹淳皓、製片邱立侃、陸明君、丁寧、段鈞豪。（公視提供）

(中時 )