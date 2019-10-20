日本知名攝影師今村圭佑執導筒的首部電影作品《燕》日前於高雄電影節舉辦世界首映，導演今村圭佑及2位男主角水間龍、山中崇亦隨片登台宣傳，本片因劇情需要，於日本及高雄兩地拍攝，今村導演透露，當初在台灣各地勘景，覺得高雄溫暖的感覺，最像劇中母親日夜思念的城市的樣貌，於是就決定在高雄拍攝，今村導演更透露：「有些場景是自己在散步途中看到覺得不錯，便請工作人員詢問拍攝意願。」片中濱海的房子便是在導演及製作人散步途中而得來的。

去年開始在日本發展的台灣藝人曾少宗，也和水間龍、山中崇合演過日劇，3人感情非常好，水間龍和曾少宗在東京還是室友關係，這次首映本想親臨現場祝賀的少宗，因為有工作無法到場，身為高雄人的他也送上6座豪華的花藍，祝福首映順利成功。談到最愛的台灣電影，3人不約而同講了《牯嶺街少年殺人事件》，水間龍與山中崇都一同表示：「張震是我們最想要合作的演員，希望有機會能夠和他合作！」

《燕》演員山中崇。（zazous提供）

《燕》演員水間龍。（zazous提供）

演員山中崇近年積極學中文，開場就用中文和大家打招呼，而中日混血的演員水間龍，更是全程用中文回答影迷的Q&A問題，讓現場影迷又驚又喜，談到拍攝現場最難忘的事，他俏皮地回答：「拍攝當時非常熱，記得製片組為我們準備了西瓜汁，超級好喝，永遠忘不了它的味道。」而在MLD影城現場，還舉辦《燕》服裝造型展覽，讓看完電影的觀眾可以一睹片中演員所穿的服裝。

今村導演表示，去海外拍攝時，常因為語言與文化的差異會出現合作上的磨擦，但這次來台拍攝的經驗真的感受到大家都為了完成作品很努力，是一個非常難忘的拍攝經驗。而且一再強調台灣人真的很熱情：「我昨晚去便利商店想要買啤酒，正猶豫要買哪個牌子時，就有一位陌生的老先生跟我說：『這個牌子現在買三罐有打折喔！』，這是在日本不太會遇到的狀況，台灣人真的很可愛又熱情，我後來就買了那牌子的啤酒。」

而談到印象最深刻的事，居然是台灣的伙食，「每天便當不一樣，而且都很好吃，是非常美好的回憶。」曾在瑞豐夜市拍攝時吃了「烤蝦」，上面灑的粉被他稱為「魔法之粉」，頻頻問工作人員要去哪裡買，想帶回日本；而水間龍最愛「臭豆腐」，每次來台都必吃，山中崇的最愛卻是豆漿店的低糖冰豆漿，直誇真是超級好喝！

《燕》故事講述中日混血棄子Tsubame，飄洋過海來到這個母親說很美的地方，尋回自我認同的起點，體悟到失去的反而是收穫。Tsubame 5歲起和母親分隔兩地，直到成年後仍無法釋懷為何別離，即使是溫柔的繼母也不甚了解他的心思。在父親的懇求下，他前往母親的故鄉台灣和失聯23年的哥哥見面。在和哥哥的孩子相處過程中，他幾次回憶起童年時與母親相處的片刻，漸漸理解自己其實從未被拋下⋯⋯。本片在高雄市取景，將南台灣的烈陽與港都的粼光融成一幅幅濃烈的光景，以為早已逝去的母愛，遂隨倦燕歸巢盈滿眼眶。該片日本預計於明年春天上映，台灣目前還未確定是否有機會上映。

(中時 )