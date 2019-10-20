108年全國運動會今天田徑的標槍決賽，「黃金右臂」鄭兆村和黃士峰兩位好手同場較量，鄭兆村前5次試擲不太理想，不過最後一擲再一次傾注全力，留下83公尺22大會新猷，也完成3連霸，為今年賽季畫下完美句點。
鄭兆村本月初在世錦賽成績差強人意，只擲出77公尺99、名列第10的成績，今天在全運會前5試擲也在找感覺，其中2次試擲也沒有成功，所幸就像他今年8月鑽石聯賽伯明罕站最後一擲繳出87公尺75逆轉摘金那般，今晚全運會最後一擲也以大會新猷奪金，力保連霸。
賽後鄭兆村表示，由於接近賽季尾聲，接下來要準備進入冬季訓練期，心態上有點想放假了，狀態也跟著有點下滑，接下來預計11月15日要去中國大陸天津移訓3周，把累積的一些東西再打掉重練，好好為明年東京奧運備戰。
稍早「寶島最速男」楊俊瀚也在男子100公尺預賽以全場最佳的10秒35晉級，他認為這個成績還能接受，但也希望可以再突破個人最佳，本屆全運會他代表花蓮縣參加100公尺、200公尺及400公尺接力三個項目。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。