108年全國運動會今天田徑的標槍決賽，「黃金右臂」鄭兆村和黃士峰兩位好手同場較量，鄭兆村前5次試擲不太理想，不過最後一擲再一次傾注全力，留下83公尺22大會新猷，也完成3連霸，為今年賽季畫下完美句點。

鄭兆村本月初在世錦賽成績差強人意，只擲出77公尺99、名列第10的成績，今天在全運會前5試擲也在找感覺，其中2次試擲也沒有成功，所幸就像他今年8月鑽石聯賽伯明罕站最後一擲繳出87公尺75逆轉摘金那般，今晚全運會最後一擲也以大會新猷奪金，力保連霸。

賽後鄭兆村表示，由於接近賽季尾聲，接下來要準備進入冬季訓練期，心態上有點想放假了，狀態也跟著有點下滑，接下來預計11月15日要去中國大陸天津移訓3周，把累積的一些東西再打掉重練，好好為明年東京奧運備戰。

楊俊瀚(前)代表花蓮縣出征全運會。(陳怡誠攝)

稍早「寶島最速男」楊俊瀚也在男子100公尺預賽以全場最佳的10秒35晉級，他認為這個成績還能接受，但也希望可以再突破個人最佳，本屆全運會他代表花蓮縣參加100公尺、200公尺及400公尺接力三個項目。

(中時電子報)