藍營嘉義市基層庶民後援會成立誓師大會人潮擠爆現場，國旗滿場飛揚。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉20日在文化公園舉辦「基層庶民後援會成立誓師大會」，與韓國瑜合體拚選舉，人潮擠爆現場，國旗滿場飛揚，傅大偉高喊讓韓國瑜、黃敏惠、傅大偉形成鐵三角，努力建設地方。

傅大偉說，他擔任4屆市議員，最了解地方的需求及民意，在議員任內爭取促成興建動物保護教育園區，讓學童能全方位感受到校園安全、溫馨及便宜、營養的午餐可享用。

傅大偉說，嘉義市鐵高要市府自籌38億，勢必排擠市政建設、老人及弱勢福利，38億可讓孩子吃10年免費午餐，蓋12座國民運動中心，發給每位長者1萬元重陽禮金10年，恐造成嘉義市財政赤字，他若當選立委，要向中央爭取比照台中市全額由中央補助，中央不買單就下架民進黨，讓韓國瑜、黃敏惠及傅大偉成為建設地方的鐵三角。

傅大偉說，這次嘉義市立委選舉不只是藍綠對決，大概會有5人參選，是一場硬戰，藍營一票都不能跑，否則大偉就危險，還要催票、拉票，票票入匭，將大偉尾送進立法院，嘉義市的未來才會大有可為。

(中時 )