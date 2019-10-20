日本一G2雙方派出的先發投手都威風八面，前6局雙方都掛蛋，不過軟銀趁巨人換投之際開轟狙擊，松田宣浩3分炮率先突破僵局，接著柳田悠岐、福田秀平再補上全壘打，雖然陽岱鋼獲得代打機會可惜吞下三振，巨人在9上追3分也徒勞無功，最後軟銀以6比3擊敗巨人，奪下日本一2連勝。

巨人洋投麥西迪斯（Cristopher Crisostomo Mercedes）6局僅被敲1安、軟銀投手高橋禮更是前6.2局無安打，第7局才被敲1安，前半場雙方呈現投手戰，沒有打者討到便宜。直到7局下半戰局才出現變化，巨人換投大竹寛，結果隊友三壘手發生失誤讓對手上壘後，一、三壘有人的局面被松田浩軒敲出3分炮，一棒突破僵局，巨人率先取得3比0領先。

8局上半陽岱鋼獲得今年日本一首次代打機會，可惜先等了一顆好球後，連續2次揮棒落空，最後遭到三振。8局下半軟銀繼續追分，柳田悠岐敲出陽春炮後，巨人換上左投依舊壓制不住左打的福田秀平，又挨一發2分炮，此局軟銀再灌進3分，形成6分領先。

巨人9上吹起反攻號角，軟銀換投高橋純平，結果連續送出3次保送，滿壘、1人出局的情況下，岡本和真、阿部慎之助連續安打追回3分，不過後繼無力沒有法延續攻勢，最後軟銀仍以6比3帶走勝利，日本一系列賽取得2勝0敗優勢。

軟銀從高潮系列賽起至今拿下8連勝，且目前中央聯盟在日本大賽於客場吞下17連敗，接下來將移師到巨人主場東京巨蛋，巨人在絕對落後的情況下將竭力搶勝。

(中時電子報)