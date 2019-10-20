天氣逐漸有點秋意了！可以開始準備換季的衣物棉被囉！北部、東部周三後降雨漸增。（圖/氣象局）

一周天氣預報來了！氣象局指出，未來一周仍大多受東北風影響，周一（21日），北部及東北部天氣稍涼，中南部地區日夜溫差大，沿海空曠地區最低溫跌至19度。降雨方面則為，大臺北及東半部地區有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局表示，周一受較乾的偏北風影響，台北及東半部地區有零星短暫雨，午後南部山區也有零星陣雨，其他時刻就是多雲到晴。氣象局表示，未來一周仍大多受東北風影響，但是「天氣逐漸有點秋意了，可以開始準備換季的衣物棉被囉！」周一、周二（21、22日）水氣較少，但因為受到輻射冷卻影響，北部地區空曠地區最低溫跌至19度、最高溫約28度。嘉義等中南部沿海空曠地區低溫也是19度，且中南部日夜溫差更大有10度以上，最高溫可來到31度。

降雨方面，周三前水氣較少，全台大多為多雲到晴好天氣，周四（24日）起到周日（27日）水氣漸漸增多，北部、東部下雨的範圍擴大，有下雨的時間也會比較長。中南部平地則為多雲到晴，日夜溫差大，白天還是比較暖熱，中午前後高溫仍超過30度，但傍晚之後氣溫降得快。降雨方面，僅午後南部山區有零星短暫陣雨。

至於太平洋上的兩個颱風目前對台灣無直接影響，不過周一、周二（21、22日）還是會有長浪的現象，提醒在東半部、恆春半島沿海及基隆北海岸活動的朋友要特別注意安全！

(中時電子報)