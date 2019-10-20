辣模子涵人紅是非多，跨國賣淫、假千金等負面新聞屢屢讓她躍上新聞版面，日前她PO出良民證反擊，想藉此澄清自己有前科的相關傳聞，對此，網紅陳沂則嗆，「申請良民證是三x啦，刑事犯罪被判緩刑拘役或罰金，上面都不會記載啊」！

子涵才剛PO出良民證想證明自己的清白，但陳沂直指，刑事犯罪被宣告緩刑拘役或罰金的，良民證上都不會記載啊！底下有網友則質疑，「她又不是仲介賣淫，當然是以證人身分開庭啊，這是行政法根本不會有刑事紀錄」，不料，本科是法律的陳沂回應，「謝謝妳示範什麼叫道聽途說又不讀書，so sad，她是刑事案，妨害風化，可以查詢相關判決」。

陳沂還砲火猛烈地繼續酸子涵，「我最受不了連謊都說不好還硬要說謊的蠢貨了，但好像還是該說，反正大部分智商一樣的蠢貨會相信這些爛透的謊話，所以我說，讀書很重要，腦子都不好了，為什麼還不讀書呢？」

子涵PO出自己的良民證想自清。（圖擷自臉書Joanna 子涵）

(中時電子報)