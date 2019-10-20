2019教育花園分享會-新竹關埔國小校長陳思玎分享。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2019教育花園分享會。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局與國際傑人會中華民國總會、財團法人台中市傑人教育基金會20日在市政大樓集會堂舉行「2019教育花園分享會」活動，邀請不同領域創意教師以「斜槓教室」為核心分享108課綱相關議題，鼓勵教師因應新課綱，以創新教學思維及教學模式，培養孩子的核心素養能力。

針對以今年教育花園分享會主題「斜槓教室」，教育局說明，數位化的時代來臨，讓教室面貌大不相同，電子白板、投影機、平板等都可以說是教室的日常，而老師也不再只是具有單項專業領域的講者，更多時候必須融入自己生活興趣，才能將素養學習導入課堂，「斜槓」就是現代教室最新樣貌。

教育局副局長方炳坤表示，舉辦第12年的「教育花園分享會」對教育是很具意義的活動，藉由此次活動，讓老師們能以更多元、創新的教學方式來經營班級，提升孩子學習力，可以讓孩子們的天賦自由，成就每一個孩子。

分享會中，苗栗汶水國小校長黃秀英說到，汶水國小是苗栗的百年老校，校園中建立傳統家屋、設立射箭場、栽種小米田，致力於推動民族文化課程，導入遊學課程和國際交流，為學生開啟不一樣的學習面貌；新竹關埔國小的校長陳思玎分享，關埔國小位在竹科旁邊，是所完全在108課綱精神的計畫下發展的跳脫框架的創新學校。

深度參與課綱相關配套研擬與推動的師資培育中心執行長暨瑩光教育協會創辦人藍偉瑩老師也到場分享，原先在高中任教的她有24年教學資歷，但看到高中校園現場的困難，去年她辭職走入台灣各縣市教室，是眾多第一線教師長期的深度陪伴者。

鼓勵失學國民自學進修，今日教育局也配合中央，依據「自學進修高級中等教育學力鑑定考試辦法」辦理失學國民自學進修鑑定考試，此次考試為技術型高中學力鑑定，通過鑑定即具備相當於技術型高中畢業程度，這次報名的數89人中，除了自學進修的學生之外，也有二度就業的民眾，教育局期盼透過學力鑑定拓展寬廣視野，更可落實終身學習熱忱並提升職場就業能力。

(中時 )