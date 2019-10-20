副市長楊瓊瓔到場為選手加油打氣。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

槌球是老少咸宜、手腦併用，可長年進行的運動項目。中華民國槌球協會與台中市體育總會槌球委員會共同主辦「108年度主委盃槌球錦標賽暨槌球樂活聯賽」，20日在龍井區河濱公園槌球場舉行。多年來積極推動槌球運動並關心高齡者身心健康的副市長楊瓊瓔也到場為選手加油打氣，盼更多市民體驗多元體育運動。

運動局說明，這次競賽多達400多人參賽，有來自新竹、苗栗、彰化、南投及雲林等縣市共70支槌球隊伍，有助高齡長者以球會友，提升槌球運動技術，帶動槌球發展，更重要的是促進球友間活動與情感交流與增進情誼，促成全民「樂在運動、活得健康」。

楊瓊瓔也到后里區表揚108年度金婚、鑽石婚暨白金婚紀念，共表揚109對伉儷，對結縭超過半世紀的夫婦致意。

20台灣燈會，希望來參加球賽的選手廣邀各國移工朋友一同來欣賞，藉此讓各國移工朋友瞭解台灣傳統燈會文化的美麗。

新社區公所今日也結合區內東興與崑山國小聯合校慶活動，在位處水資源保護區的東興國小舉辦運動大會暨珍愛水資源宣導活動，民政局副局長周瑺玫表示，這次活動不僅提升區民體育運動氛圍，同時也建立區民惜水、愛水、節水、愛地球的保育意識。

今日新社區運動大會活動內容有團體拔河、趣味競賽、水資源宣導、公益團體業務宣導及園遊會等項目，現場約有1,000多位人員與民眾參與，國小師生與民眾們開心參與活動，場面趣味熱鬧。

(中時 )