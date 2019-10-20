隨著即將來臨的大選逼近，新加坡擬推應對外國干預新法案，防止在新加坡政治中扮演重要角色的個人和組織受到外國影響。新法案將限制有政治影響力的個人和組織收受外國捐款或是在外國組織擔任領導職務或普通會員和義工。

新加坡內政部發言人說：在新加坡政治中扮演重要角色的個人和組織，可包括擔任政治職務者、國會議員、政黨，以及選舉候選人和他們的代理人。其他組織若舉辦有政治目的的活動，也有可能被歸納為有政治影響力的組織。

新加坡過去對於外國干涉內政十分敏感。前總理李光耀針對外國媒體對於新加坡政治不實的報導常常要求更正甚至將其控上法庭。對於美國為在新加坡犯罪被法院判刑確定的美國人說項，也堅守原則。

新加坡總理李顯龍最近公開表示，如果香港暴動發生在新加坡，我們會玩完。他並表示，要避免民粹主義分裂新加坡。

一般認為，新加坡第三代領導人將致力維持和中國的友好關係。但隨著中國經濟的快速崛起，新加坡對於北京干預內政也十分警惕。2017年8月，新加坡國立大學李光耀公共政策學院「亞洲與全球化研究所」所長黃靖，被新加坡政府取消PR（永久居民）身份，並且永久禁止入境，新加坡官方指出黃靖是「某國代理人」.

「全球台灣研究中心」主任蕭良其（Russell Hsiao）曾在今年7月16日發佈《中共在新加坡政治影響力運作的初步調查》，指中共通過影響商會、宗鄉團體、文化組織和華文媒體，讓新加坡的華社在北京有需要時替北京說話。

(中時 )